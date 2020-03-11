Силы безопасности Венесуэлы применили слезоточивый газ против участников массовой демонстрации сторонников оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в Каракасе. Как сообщает в среду, 11 марта, агентство AFP, сам Гуайдо, которого многие страны признали временным президентом страны, находился среди демонстрантов, пытаясь убедить полицию разблокировать улицу, ведущую к зданию Национальной Ассамблеи, куда направлялись протестующие.

Эта демонстрация стала первой акцией в рамках объявленной оппозицией "Фазы долговременной борьбы". Об этом чуть ранее заявил сам Гуайдо, выступая перед собравшимися.

Политическое противостояние в Венесуэле продолжается уже больше года, после того, как парламент страны, находившийся к тому времени под контролем оппозиционных сил, назначил Хуана Гуайдо президентом страны. Его признали США, Германия и более 50 стран в мире. В то же время глава Венесуэлы Николас Мадуро, которого поддерживает армия, а также Россия, Китай и Куба, отказался покидать свой пост.

Шестая часть венесуэльцев сбежала из страны

Венесуэла многие годы прибывает в состоянии жесткого экономического кризиса. Согласно отчету, опубликованному структурами ООН 10 марта, за время политического противостояния страну покинуло около 5 миллионов человек, то есть почти каждый шестой житель (по данным Всемирного банка, население Венесуэлы в 2017 году составляло почти 32 млн человек. - Ред.).