Компанию Cambridge Analytica обвиняют в ненадлежащем использовании персональной информации в интересах своих клиентов из политических кругов.
Цукерберг опубликовал заявление, признав, что доверие пользователей соцсети было нарушено.
Чуть позже он дал интервью Си-эн-эн, в ходе которого выразил сожаление о случившемся и пообещал принять меры против "мошеннических приложений".
Он также заявил, что охотно даст показания в конгрессе, "если именно так необходимо поступить".
В опубликованном заявлении глава Facebook пообещал усложнить доступ сторонних приложений к любой информации о пользователях.
"Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если мы не можем их защитить, то мы недостойны того, чтобы вы пользовались нашими услугами", - написал Цукерберг.
Что он пообещал сделать?
Для того чтобы решить проблему и избежать повторения ситуации в будущем, Марк Цукерберг пообещал следующее:
- тщательно изучить все приложения, которые имели доступ к большим объемам личной информации о пользователях до того, как в 2014 году Facebook изменил правила пользовательского соглашения, чтобы "существенно уменьшить доступ к данным";
- провести "полный криминалистический аудит" всех приложений, вызывающих подозрение;
- полностью заблокировать разработчиков, которые откажутся от такого подробного аудита;
- заблокировать любые приложения, использующие личную информацию пользователей ненадлежащим образом, а также "оповестить всех, кто мог пострадать от действий этих приложений".
В будущем Facebook должен будет сделать следующее:
- еще более ограничить доступ разработчиков к личной информации во избежание возможных злоупотреблений;
- отключить доступ сторонних приложений к информации о пользователе, если этот пользователей не пользовался приложением более трех месяцев;
- ограничить личную информацию, передаваемую сторонним приложениям при аутентификации пользователя через Facebook, лишь его именем, текущей фотографией и адресом электронной почты;
- обязать разработчиков получать разрешение и подписывать контракт, прежде чем запрашивать у пользователей доступ к их постам или личной информации.
"Хотя эта конкретная проблема, как в случае с Cambridge Analytica, сегодня уже не может возникнуть заново, с новыми приложениями, однако это не меняет того, что уже произошло, - добавил Цукерберг. - Мы вынесем для себя уроки из этого опыта, чтобы еще больше обезопасить нашу платформу".
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