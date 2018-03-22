Компанию Cambridge Analytica обвиняют в ненадлежащем использовании персональной информации в интересах своих клиентов из политических кругов.

Цукерберг опубликовал заявление, признав, что доверие пользователей соцсети было нарушено.

Чуть позже он дал интервью Си-эн-эн, в ходе которого выразил сожаление о случившемся и пообещал принять меры против "мошеннических приложений".

Он также заявил, что охотно даст показания в конгрессе, "если именно так необходимо поступить".

В опубликованном заявлении глава Facebook пообещал усложнить доступ сторонних приложений к любой информации о пользователях.

"Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если мы не можем их защитить, то мы недостойны того, чтобы вы пользовались нашими услугами", - написал Цукерберг.

Что он пообещал сделать?

Для того чтобы решить проблему и избежать повторения ситуации в будущем, Марк Цукерберг пообещал следующее:

- тщательно изучить все приложения, которые имели доступ к большим объемам личной информации о пользователях до того, как в 2014 году Facebook изменил правила пользовательского соглашения, чтобы "существенно уменьшить доступ к данным";

- провести "полный криминалистический аудит" всех приложений, вызывающих подозрение;

- полностью заблокировать разработчиков, которые откажутся от такого подробного аудита;

- заблокировать любые приложения, использующие личную информацию пользователей ненадлежащим образом, а также "оповестить всех, кто мог пострадать от действий этих приложений".

В будущем Facebook должен будет сделать следующее:

- еще более ограничить доступ разработчиков к личной информации во избежание возможных злоупотреблений;

- отключить доступ сторонних приложений к информации о пользователе, если этот пользователей не пользовался приложением более трех месяцев;

- ограничить личную информацию, передаваемую сторонним приложениям при аутентификации пользователя через Facebook, лишь его именем, текущей фотографией и адресом электронной почты;

- обязать разработчиков получать разрешение и подписывать контракт, прежде чем запрашивать у пользователей доступ к их постам или личной информации.

"Хотя эта конкретная проблема, как в случае с Cambridge Analytica, сегодня уже не может возникнуть заново, с новыми приложениями, однако это не меняет того, что уже произошло, - добавил Цукерберг. - Мы вынесем для себя уроки из этого опыта, чтобы еще больше обезопасить нашу платформу".