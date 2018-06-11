В документе говорится, что Одесский областной совет досрочно прекращает депутатские полномочия Гайдар с учетом ее личного заявления. Проект решения представительный орган может рассмотреть на очередной сессии, которая запланирована на следующую неделю, информирует УНИАН.

С 2009-го по 2011 год Мария Гайдар работала в России советником бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых по социальным вопросам и заместителем губернатора региона по вопросам здравоохранения и социального развития. В 2012-2013 годах перешла на работу в Москву, где была советником вице-мэра Леонида Печатникова.

В 2015 году Гайдар переехала на Украину, где занимала различные государственные посты. Сначала она была заместителем Михаила Саакашвили, занимавшего пост главы Одесской области. В Одесский облсовет Гайдар избрали по многомандатному округу по списку "Блока Петра Порошенко "Солидарность". В том же 2015 году получила гражданство Украины по указу президента страны Петра Порошенко.

В декабре 2015 года Мария Гайдар инициировала создание в Одессе агентства по охране здоровья, которое функционирует параллельно с департаментом здравоохранения и социальной защиты и взялась за разработку и внедрение новых программ по оказанию медицинских услуг. Также она занималась вопросами расходования бюджета в части здравоохранения и обеспечения лекарствами медучреждений.

В мае 2016 года Гайдар под давлением активистов из "Самообороны Одессы" и местного "Автомайдана" ушла с должности заместителя Саакашвили, а в августе отказалась от гражданства России. В апреле 2017-го Порошенко назначил ее своим внештатным советником.