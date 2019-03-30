Бутина, ее адвокаты, а также сторона обвинения в пятницу направили в суд столичного округа Колумбия пакет документов на 12 страницах (есть у Би-би-си) — ходатайства адвокатов прокурора и самой Бутиной, а также проект постановления о ее депортации и письмо от иммиграционной службы США.

В письме к судье Тане Чаткен россиянка отметила, что отказывается от своих прав на защиту от высылки из страны. Бутина написала, что понимает свой статус — ее депортируют как иностранку, вовлеченную в криминальную деятельность и "подрывающую национальную безопасность".

"У меня нет опасений подвергнуться преследованию или пыткам в России", — добавила она. Бутина пообещала не пытаться вновь въезжать в США, не получив соответствующего разрешения. Она также повторила, что признает свою вину.

Бутиной вменяют "вступление в заговор в качестве иностранного агента другого государства". С учетом признания вины ей грозит не более пяти лет лишения свободы и/или штраф в 250 тысяч долларов.

В середине декабря 2018 года выяснилось, что Бутина пошла на сотрудничество со следствием и согласилась с версией обвинения согласно которой, она пыталась завести сеть контактов в Национальной стрелковой ассоциации США (НСА). Эта организация — один из основных спонсоров Республиканской партии.

Россиянка сообщила, что готова рассказать о "гражданине США, с которым вступила в сговор", чтобы установить связи в американских политических кругах, а также о "российском чиновнике", который, по ее словам, руководил ее действиями.

Под чиновником подразумевается бывший зампред центробанка России и бывший вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, чьей помощницей несколько лет числилась Бутина. Американец, о котором рассказала следователям Бутина, — активист Республиканской партии из Южной Дакоты Пол Эриксон.

Иммиграционно-таможенная служба США со своей стороны заявила, что готова привести в исполнение решения суда о депортации Бутиной, как только получит его.

Ранее адвокат Бутиной Роберт Дрисколл уже сообщал, что рассчитывает на депортацию Бутиной сразу после вынесения ей приговора.

"Надеемся, вскоре после этого она будет дома. Надеюсь, она будет дома в течение месяца или шести недель", — сказал он 8 февраля в эфире телеканала RT. Дрисколл рассчитывает, что благодаря сотрудничеству со следствием Бутина получит небольшой тюремный срок — с учетом времени, которое она уже провела в следственном изоляторе, это позволит практически сразу ее депортировать.

22 февраля адвокат подтвердил, что документы россиянки, в том числе ее паспорт, уже переданы представителям иммиграционных властей США для ускорения ее депортации.

В четверг судья Чаткен назначил на 26 апреля дату приговора Бутиной. Адвокат Дрисколл заявил ТАСС, что назначение судом даты [приговора] помогает ускорить процесс депортации россиянки. По его мнению, правительство США хочет того же, что и защита Бутиной — чтобы она вернулась в Россию.

"Нам надо только урегулировать вопросы логистики. Приговор, естественно, зависит от судьи, мы никоим образом не можем гарантировать, что ее (Бутину — прим. ТАСС) приговорят к сроку заключения, который равен уже отбытому. Однако, если судья действительно вынесет такое решение, то мы хотим, чтобы все были готовы, чтобы она могла вернуться домой как можно скорее", — сказал Дрисколл.

Судья Чаткен уже говорила на заседании в конце февраля о значительном сроке, который россиянка провела в тюрьме. Прокуратура тогда просила отложить назначение даты приговора, поскольку Бутина еще продолжала сотрудничать со следствием, в ответ судья попросила их не затягивать с этим процессом.