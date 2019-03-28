Мальтийский спецназ освободил захваченный мигрантами танкер

Представители вооруженных сил Мальты освободили захваченный мигрантами у берегов Ливии нефтяной танкер. Сейчас танкер направляется к порту Мальты с экипажем и мигрантами на борту, на берегу участники захвата будут переданы полиции.
Maltos karinis laivynas perėmė migrantų užgrobto tanklaivio kontrolę
© Reuters / Scanpix

Патрульный корабль остановил танкер до входа в мальтийские территориальные воды, на борт поднялся спецназ и взял судно под свой контроль, говорится в заявлении мальтийских властей.

Ранее стало известно, что группа мигрантов захватила нефтяной танкер, взявший их на борт у берегов Ливии, и приказала экипажу направляться к берегам Мальты.

Судно внезапно изменило курс, находясь в шести милях от Триполи и пошло на север. Представители мальтийских властей говорят, что танкер шел к острову полным ходом.

Статьи по теме:
Мигранты в Средиземном море захватили спасший их танкер  (1)
В Литву из Италии переселены два беженца с судна Sea Watch  (2)

Речь идет о группе из примерно ста выходцев из Ливии. Предположительно они захватили нефтеналивной танкер "Эль Хиблу-1" после того, как узнали, что им грозит отправка на родину. Мальтийские военные отмечали, что не пустят захваченное судно в территориальные воды государства.

В Средиземном море регулярно гибнут люди, которые пытаются перебраться из южных стран в Европу на лодках. В сентябре Евросоюз временно приостановит морскую часть операции "София" - патрулирование моря для перехвата контрабанды, включая мигрантов.

Операция "София" была инициирована в 2015 году. В тот год, переправляясь через Средиземное море, погибло более 3700 человек. В сентябре мандат операции кончается, и Италия выступала против ее продолжения в нынешней форме, жалуясь на то, что все спасенные мигранты оказываются у нее.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, один из лидеров правой партии "Лига Севера", заявил, что мигранты "увидят Италию только в подзорную трубу".

Тем не менее члены ЕС, включая Италию, пока предварительно согласились продлить мандат операции, но исключить морское патрулирование, усилив воздушное.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Итальянская полиция конфисковала спасательный корабль (3)

Правительство Италии запретило швартовку очередному...

Суд разрешил Германии высылать мигрантов в менее благополучные страны ЕС (9)

Высший суд ЕС позволил Германии высылать мигрантов в...

Пограничники задержали трех нелегальных мигрантов из Ирака и немца (4)

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) задержала трех...

В мире

В Гватемале 18 человек погибли в ДТП на скоростной автомагистрали

Не менее 18 человек были сбиты грузовым автомобилем в...

Facebook запретил поддержку белого национализма в соцсети

Социальная сеть Facebook , а также принадлежащая ей соцсеть...

Мальтийский спецназ освободил захваченный мигрантами танкер

Представители вооруженных сил Мальты освободили...

Трамп увидел в расследовании Мюллера "попытку захвата правительства"

Президент Дональд Трамп заявил, что напряженное...

В Конгрессе США озабочены ракетной сделкой Турции и России (6)

За неделю до намеченного на 3-4 апреля совещания...

TOP новостей

Президент: Литва никогда не была так защищена, как сейчас (128)

В связи с 15-й годовщиной членства Литвы в НАТО...

Вскоре Литва перестанет менять время: экономист посчитал, в каком времени лучше остаться (20)

Европарламент постановил, что с 2021 года стрелки часов...

Эту проблему долго игнорировали: в закрытых группах на фейсбуке происходят страшные вещи (1)

Неконтролируемое употребление алкоголя и наркотиков,...

К консерваторам перешел еще один бывший "крестьянин" (9)

В парламентскую фракцию Союза отечества -христианских...

Истекает срок подачи листов с подписями в поддержку кандидатов в президенты Литвы (2)

28 марта истекает срок подачи листов с подписями в...