Мальтийский спецназ освободил захваченный мигрантами танкер

Патрульный корабль остановил танкер до входа в мальтийские территориальные воды, на борт поднялся спецназ и взял судно под свой контроль, говорится в заявлении мальтийских властей.

Ранее стало известно, что группа мигрантов захватила нефтяной танкер, взявший их на борт у берегов Ливии, и приказала экипажу направляться к берегам Мальты.

Судно внезапно изменило курс, находясь в шести милях от Триполи и пошло на север. Представители мальтийских властей говорят, что танкер шел к острову полным ходом.

Речь идет о группе из примерно ста выходцев из Ливии. Предположительно они захватили нефтеналивной танкер "Эль Хиблу-1" после того, как узнали, что им грозит отправка на родину. Мальтийские военные отмечали, что не пустят захваченное судно в территориальные воды государства.

В Средиземном море регулярно гибнут люди, которые пытаются перебраться из южных стран в Европу на лодках. В сентябре Евросоюз временно приостановит морскую часть операции "София" - патрулирование моря для перехвата контрабанды, включая мигрантов.

Операция "София" была инициирована в 2015 году. В тот год, переправляясь через Средиземное море, погибло более 3700 человек. В сентябре мандат операции кончается, и Италия выступала против ее продолжения в нынешней форме, жалуясь на то, что все спасенные мигранты оказываются у нее.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, один из лидеров правой партии "Лига Севера", заявил, что мигранты "увидят Италию только в подзорную трубу".

Тем не менее члены ЕС, включая Италию, пока предварительно согласились продлить мандат операции, но исключить морское патрулирование, усилив воздушное.