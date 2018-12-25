Дональд Трамп и его жена Мелания принимали участие в акции "NORAD отслеживает Санту", когда по различным медиаканалам, в соцсетях и на специальном сайте сообщается о вымышленном маршруте, по которому рождественский дед летит с Северного полюса.
В программе участвуют многочисленные волонтеры, принимающие звонки от детей, часть звонков поступала и в Белый дом, где с детьми разговаривали президент и его супруга.
Традиция зародилась в Соединенных Штатах в 1955 году в результате ошибки, когда в рекламе торгового центра был дан неверный телефон, по которому дети могли звонить американскому Деду Морозу. На самом деле телефон принадлежал центру Континентального командования воздушно-космической обороны (теперь эта организация носит название NORAD).
Военные включились в игру, подробно рассказывая детям о текущем положении Санта-Клауса, и с тех пор проводят ее каждый год в декабре, привлекая к участию простых добровольцев и помощников из числа знаменитостей.
NORAD относится к числу жизненно важных государственных учреждений и потому и в эти дни работает в обычном режиме, несмотря на случившийся "шатдаун" - частичное прекращение деятельности федерального правительства.
Президент США и его жена тоже отвечали на звонки детей, сидя под двумя большими елками, установленными в парадной столовой Белого дома. С одним из мальчиков у президента состоялся такой разговор: "Алло, это Колман? Счастливого рождества! Как дела?... В школе все нормально?..." И вот тут Дональд Трамп не смог скрыть своего удивления, узнав, что семилетний Колман верит в Санту.
Ответ было не разобрать, но наверное, Колман, в свою очередь, удивился тому, что президент Соединенных Штатов не знает таких очевидных вещей. Как можно не верить в Санта-Клауса?
"Я надеюсь, что твои мечты сбудутся!" - сказала Мелания одному из звонивших.
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