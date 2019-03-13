Как сообщил "Коммерсанту" адвокат обвиняемого Исрафил Гададов, Казуев отрицает, что готовил теракт. 4 марта обвиняемый рассказал на допросе, что в начале 2017 года в Москве к нему подошел Максим Галкин, предложивший убить Киркорова за два миллиона рублей (27 тыс. евро по текущему курсу). По мнению Казуева, Галкин заказал убийство из ревности к певице Алле Пугачевой. Казуев согласился и получил аванс в один миллион рублей, но позднее отказался от убийства, посчитав, что от этого могут пострадать люди.
Хидирнеби Казуев предложил допросить Киркорова, Галкина и Пугачеву и провести очные ставки с ними, но в МВД отказались, решив, что так обвиняемый затягивает расследование. Адвокат сообщил, что попросит Генпрокуратуру передать дело из МВД в СК, чтобы проверить версию Казуева.
Максим Галкин отказался от комментариев. "Это не моя тема. Я комментировать ничего не могу", — сказал он.
Максима Галкина "обвинили" в заказе убийства Филиппа Киркорова (1)
Предполагаемый участник "Исламского государства"...
Дочь убитого соратника Березовского ищет свидетелей: "Это была имитация суицида" (8)
"Дочь убитого Николая Глушкова, проживавшего в изгнании...
План развода Лондона с ЕС отвергнут. 8 сценариев, что ждет Британию, Brexit и Мэй (5)
Парламент Британии во второй раз отверг проект...
Президент Польши обвинил Россию в провокациях против НАТО (19)
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Москву в...
В США обсуждают возможность приостановки полетов Boeing 737 Max 8
Администрация Дональда Трампа пока сопротивляется...
TOP новостей
Новейшие президентские рейтинги: эксперты предлагают не спешить с выводами (45)
В новейших президентских выборах ясно видны два лидера...
Ипотека в Литве дорожает: аналитики не рекомендуют обращаться в банки (19)
Ипотека в Литве дорожает – процентная ставка достигла...
Модели запрещенного в ЕС "Боинга" не смогут летать через Литву
Запрет использовать в литовском воздушном...
Новый план: за отказ от старых и загрязняющих окружающую среду авто - компенсация (16)
Литовским водителям, которые откажутся от старых...
В окружении трех женщин Сквернялис представил свой избирательный штаб (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на...