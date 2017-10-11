Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова в комментарии украинскому изданию "Гордон" заявила, что украинское следствие предоставило неопровержимые доказательства причастности ее Тюрина к убийству Вороненкова. При этом вдова полагает, что ее бывший гражданский муж самостоятельно никогда бы не решился пойти на убийство.

По словам оперной певицы, "украинским следствием я признана потерпевшей и периодически знакомилась с материалами дела. Версия, которая в итоге стала основной, начала разрабатываться достаточно давно… К сожалению, в этом психологическом аду я нахожусь почти пять месяцев. Мне очень хотелось, чтобы следствие добилось конкретных результатов".

"Я уже неоднократно выражала восхищение украинским следствием. Не думаю, что в постсоветском пространстве было раскрыто много заказных убийств. Не исключено, что их можно сосчитать на пальцах одной руки. Проделана серьезная работа. Доказательства причастности Тюрина к убийству неопровержимы. Другое дело, что сам на это он никогда бы не решился. То есть ему посоветовали пойти на такой шаг", — подчеркнула Максакова.

Она не исключает, что сын Тюрина тоже причастен к организации убийства. "Вполне вероятно, что сын Тюрина также в этом замешан. Они все там прихвостни беспредельной группы, которую в августе уволили из ФСБ. До этого они безнаказанно ломали судьбы людей. Про них много чего рассказывают, но утверждать конкретно я не могу. Очернять всю организацию нельзя. Ведь большинство офицеров ФСБ добросовестно несут свою службу. И даже для них самих присутствие в структуре этих беспредельщиков стало испытанием. В целом мы все понимаем, но вопрос в том, кто и когда будет привлечен к ответственности", — отметила Максакова.

"С Тюриным я говорила через несколько дней после убийства Вороненкова. Он страшно сочувствовал. Позвонил мне сам. На тот момент мне даже на ум не могло прийти, что он каким-то образом к этому причастен. Вообще, наше с ним общение носило конфликтный характер. Мы говорили исключительно о воспитании детей, на которое у нас диаметрально противоположные взгляды. Периодически он сыпал угрозами, но его словам я не придавала значения.

Оба ребенка сейчас находятся у него. Но тут нужно, чтобы они сами выразили нежелание жить с ним либо, в случае привлечения Тюрина к ответственности, у меня появится возможность забрать детей к себе", — заявила вдова изданию "Гордон".

По ее мнению, Россия может согласиться на выдачу Тюрина Украине. "Тюрин для меня никто. И я сама никогда ему не звонила. Никаких оформленных отношений у меня с ним не было. Это просто ошибка. К тому же роковая. Я чувствую к нему отвращение. Результаты следствия очень важны для меня. Виновные должны были быть названы. Исключать вариант выдачи Тюрина Украине нельзя", — резюмировала Максакова.

23 марта этого года Вороненков, который принял украинское гражданство и дал показания ГПУ по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, был убит в центре Киева киллером. Охранник политика смертельно ранил нападавшего. Вороненков похоронен в Киеве, Мария Максакова проживает в Киеве.

9 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийство Вороненкова заказал Тюрин по приказу ФСБ РФ, а совершил украинец Павел Паршов. По словам генпрокурора, Украина потребует экстрадиции Тюрина. Уголовное производство по делу об убийстве Вороненкова передано в суд, а следствие установило всех участников преступной группировки& — от заказчиков до исполнителей преступления.

Украинские следователи полагают, что "вор в законе" Тюрин согласился организовать нападение по несколько причинам. У него были личные мотивы — он считал, что Максакова, попав под влияние Вороненкова, может забрать в Киев их общих детей.

В ноябре 2010-го Владимир Тюрин был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по запросу властей Испании, которые обвиняли его в участии в преступном сообществе и отмывании денег. Он оказался в СИЗО, и стало известно, что российский паспорт ему был выдан необоснованно — "вор в законе" с 1992 года имеет и казахский паспорт. Таким образом, лишившись российского гражданства, Тюрин подлежал выдаче в Испанию. Тогда Максакова спасла своего супруга от экстрадиции. В результате в Москву из Казахстана пришли новые документы, в которых говорилось, что Тюрина записали в число граждан Казахстана случайно, а сам он никаких бумаг не подписывал, и в Казахстане считают его "утратившим гражданство". Суд в Братске признал, что Тюрин — гражданин России и не может быть выдан Испании. Так "вор в законе" вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что российская оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова осталась без наследства примерно в 1 млрд рублей (около 16,4 млн евро) после убийства супруга: все имущество и активы Вороненкова досталось его бывшей супруге Юлии Вороненковой и их детям — 16-летней Ксении и 19-летнему Николаю. Незадолго до своей гибели Вороненков переписал почти все свое имущество на первую жену и детей от первого брака, якобы опасаясь конфискации недвижимого имущества.

Единственным жильем, на часть которого может претендовать Максакова, является четырехкомнатная квартира в Москве — 160 квадратных метров жилья на девятом этаже новостройки. Но и в этом случае экс-депутат является лишь совладельцем. Квартира оформлена сразу на трех собственников: на него, дочку Ксению и на сына Николая.

По данным издания Life.ru , у оперной певицы остались лишь дома и квартиры, приобретенные до замужества с Вороненковым. А единственный подарок, который экс-депутат успел сделать жене до отъезда на Украину, это апартаменты в башне "Москва-Сити".

Тогда как Юлии Вороненковой отошел главный семейный особняк в поселке Жаворонки на Рублевке — два дома на четырех земельных участках (собственность оценивается в 600 млн рублей). Также она осталась единоличным обладателем московской четырехкомнатной квартиры площадью 226 квадратов в ЖК "Кунцево".