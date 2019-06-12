Президент Франции Эммманюэль Макрон выступает за то, чтобы придать отношениям Европы и России "новую динамику" . Об этом он заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS во вторник, 11 июня.

По словам Макрона, Европе необходимо поддерживать "стратегическую дискуссию" с Россией, несмотря на разногласия. Уже на этой неделе он собирается провести "длительный и содержательный разговор" с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул французский лидер.

Отношения между РФ и ЕС будут зависеть от усилий Москвы

Говоря об аннексии полуострова Крым, он указал, что Европа не может вести себя так, как будто ничего не произошло, не замечая этот "военный жест" со стороны России.

От того, насколько существенными будут усилия Москвы по реализации минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине, зависит, будет ли формат G7 вновь расширен до G8 за счет возобновления членства России, подчеркнул политик. В настоящий момент Франция является председателем "большой семерки".

Макрон поддержал бы кандидатуру Меркель на пост главы Еврокомиссии

Другой темой интервью стали рассуждения Макрона о возможных кандидатах на ключевые посты в политических структурах ЕС.

Дав высокую оценку работе Жан-Клода Юнкера в качестве главы Еврокомиссии, Макрон отметил, что готов был бы поддержать кандидатуру канцлера Германии Ангелы Меркель(Angela Merkel), если бы та решила баллотироваться на пост преемницы люксембуржца.

При этом глава французского государства подчеркнул, что, по его мнению, Европе нужны "новые лица и сильные личности, люди, обладающие личным авторитетом и навыками, необходимыми чтобы занимать свои должности".

Сама Меркель неоднократно заявляла, что после истечения ее канцлерского срока в 2021 году она не собирается баллотироваться на какие-либо политические должности, в том числе в Брюсселе.