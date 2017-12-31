Президент Франции выполнил предвыборное обещание и реформировал налоговую систему. Левые называют реформу "подарком для богатых", а Макрон надеется привлечь в страну новые инвестиции.
© AP / Scanpix

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 30 декабря, подписал три новых закона, исполнив свои предвыборные обещания, связанные с проведением налоговой реформы в стране. По его словам, эти нововведения способствуют притоку инвестиций и являются очередным камнем на пути к "перестройке" Франции.

Критики из левых назвали законодательную инициативу президента "подарком для богатых". Так, с 2018 года в стране отменяется налог на имущество, в то время как неизменным остается налог на недвижимость. Снижается также корпоративный налог, в целом налогообложение становится более универсальным и не зависит от суммы общего дохода гражданина. В то же время, возрастет размер минимальной пенсии, а фиксированный подоходный налог снизится.

Французский бюджет 2018 года также предусматривает предел дефицита, установленный Европейским Союзом. Впервые французам удалось добиться этого показателя в 2017 году.

Отказ от добычи нефти, газа и угля

В тот же день Макрон подписал закон, предусматривающий отказ от добычи ископаемых энергоносителей в долгосрочной перспективе, чтобы привести законодательство в соответствие с Парижским соглашением по климату. Например, в будущем больше не будут выдаваться лицензии на георазведку с целью добычи нефти, газа и угля на всей территории Франции. Действующие лицензии не будут продлеваться после 2040 года.

Эмманюэль Макрон был избран президентом Франции в мае и с тех пор уже провел ряд реформ, в частности - спорную трудовую реформу, призванную снизить высокий уровень безработицы в стране. Французский лидер также выступил с многочисленными предложениями по укреплению и развитию Евросоюза.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Крушение гидросамолета в Австралии: шесть погибших

Шесть человек погибли в результате крушения...

Адвокат Родченкова призвал главу МОК уйти в отставку (1)

По словам Джима Уолдена, Томас Бах не заслуживает...

Порошенко заявил об освобождении всех заложников в Харькове

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном...

Протесты в Иране вылились в беспорядки и насилие (6)

В интернете появились видеокадры, свидетельствующие о...

СМИ: дело о связях Трампа с Россией началось с разговора в баре (2)

Расследование о предполагаемых связях штаба Дональда...

TOP новостей

Госдолг: сколько в прошлом году был должен каждый житель Литвы (128)

Во время обсуждения госбюджета часто упоминали понятие...

В праздники меняется график работы магазинов и торговых центров (3)

В ожидании Нового года лучше всего все подготовить...

Не замки и не дворцы: необычные дома в Литве (16)

Одна или несколько необычных башен, арочные окна,...

Жители Литвы массово едут за алкоголем в Латвию (131)

Предпраздничный караван из Литвы направляется в...

Прогноз эксперта: эмиграция в следующем году может уменьшиться (73)

В 2018 году можно надеяться на снижение масштабов...