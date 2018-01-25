Французский лидер подчеркнул, что общая европейская стратегия необходима для того, чтобы показать народам Европы и всему остальному миру "новую силу, которая может взаимодействовать с другими".

"Франция вернулась в сердце Европы. Но мы бы никогда не преуспели во Франции без успеха Европы", — продолжил Макрон. Он добавил: "Для того, чтобы избежать раздробления мира, необходима сильная Европа".

"Мы нуждаемся в сильной Европе, чтобы иметь возможность интегрироваться в мире. Я считаю, что мы должны изменить стратегию на десять лет: в том, что касается экономики, социальных вопросов, науки и политики", — констатировал президент Франции.

Как отмечает агентство, Макрон выступал за день до приезда в Швейцарию президента США Дональда Трампа. Французский лидер не упоминал в своей речи американского коллегу.

В то же время Макрон пошутил насчет обрушившегося на Давос снегопада, который, по его словам, может заставить отдельных людей изменить свое мнение об изменениях климата. "К счастью, в этом году вы не пригласили на форум никого, кто бы скептически относился к глобальному потеплению", — пошутил Макрон, явно намекая на президента США.

Летом прошлого года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Тогда он указывал, что соглашение невыгодно для его страны.