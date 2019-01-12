Наблюдатели отмечают, что отказ Макрона может быть связан с антиправительственными протестами движения "желтых жилетов", начавшимися во Франции в середине ноября 2018 года. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступков, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона.
Трамп отказался ехать на формум в Давос
В 2019 году Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января. 10 января президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен посещать это мероприятие. "Из-за неуступчивости демократов в вопросе охраны границы и большой значимости безопасности для нашего народа я со всем уважением отменяю свою очень важную поездку на Всемирный экономический форум в Давосе", - написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter.
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