Выступая во вторник, 1 октября, перед делегатами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Макрон заявил, что поддерживает возвращение РФ в ПАСЕ, так как в противном случае россияне могли потерять возможность обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), но теперь российское правительство должно выполнять взятые им обязательства.

Французский президент добавил, что в ближайшие недели может состояться встреча "нормандской четверки", на которой, вероятно, будут достигнут "новые этапы" в решении конфликта в Донбассе. Макрон отверг критические высказывания, что он якобы "слишком близок" к президенту РФ Владимиру Путину. "Мы не наивны, мы не довольны, и мы знаем, что Россия своими действиями в Украине перешла красную линию", - заявил Макрон.

Россия была после аннексии Крыма в 2014 году лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ. 24 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, после которой российская делегация вернулась в ассамблею. Украинские депутаты в знак протеста против возвращения России в ПАСЕ не присутствовали на заседании и не слушали выступление Макрона.