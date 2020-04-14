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Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая. Массовые мероприятия в стране не будут проводить как минимум до середины июля, передает ТАСС. Правила режима самоизоляции не планируется изменять, заявил Макрон. Он призвал к их соблюдению в уже существующем виде на всей территории страны.
E. Macronas
E. Macronas
© Sipa / Scanpix

Такие меры позволяют "действовать эффективно", отметил он. "Это необходимое условие для того, чтобы замедлить распространение вируса, найти необходимые места в реанимации и позволить нашему медперсоналу набраться сил", - пояснил президент Франции.

Французский лидер признал, что страна, "судя по всему, плохо подготовилась" к эпидемии, которая "указала на существовавшие упущения". При этом он подчеркнув, что "в должное время будут сделаны все необходимые выводы".

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После 11 мая, по словам президента, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.

Ряд учебных заведений во Франции начнет постепенно возобновлять работу 11 мая. Высшие учебные заведения пока останутся закрытыми физически до лета. Правительство должно в будущем уточнить для каждого университета порядок работы, в частности для организации экзаменов.

Макрон отметил, что распространение коронавируса во Франции несколько замедлилось.

Во Франции, по данным на понедельник, общее количество жертв коронавируса составляет 14 967 человек, сообщил на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

За минувшие сутки 335 пациентов умерли в больницах, еще 239 - в домах престарелых. В реанимационных отделениях в понедельник находится 6821 пациент.

С начала эпидемии зарегистрировано 98 076 выявленных случаев заражения COVID-19, в том числе 2673 за последние сутки.

NEWSru.com
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