Такие меры позволяют "действовать эффективно", отметил он. "Это необходимое условие для того, чтобы замедлить распространение вируса, найти необходимые места в реанимации и позволить нашему медперсоналу набраться сил", - пояснил президент Франции.

Французский лидер признал, что страна, "судя по всему, плохо подготовилась" к эпидемии, которая "указала на существовавшие упущения". При этом он подчеркнув, что "в должное время будут сделаны все необходимые выводы".

После 11 мая, по словам президента, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.

Ряд учебных заведений во Франции начнет постепенно возобновлять работу 11 мая. Высшие учебные заведения пока останутся закрытыми физически до лета. Правительство должно в будущем уточнить для каждого университета порядок работы, в частности для организации экзаменов.

Макрон отметил, что распространение коронавируса во Франции несколько замедлилось.

Во Франции, по данным на понедельник, общее количество жертв коронавируса составляет 14 967 человек, сообщил на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

За минувшие сутки 335 пациентов умерли в больницах, еще 239 - в домах престарелых. В реанимационных отделениях в понедельник находится 6821 пациент.

С начала эпидемии зарегистрировано 98 076 выявленных случаев заражения COVID-19, в том числе 2673 за последние сутки.