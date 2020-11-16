Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН в его нынешней форме. Совбез ООН "в настоящее время не принимает никаких полезных решений", заявил он в интервью парижскому изданию Grand Continent, которое выйдет в понедельник, 16 ноября. Франция является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. Помимо Франции это США, Китай, Великобритания и Россия.

Макрон также заявил, что Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны. Американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они "относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике", подчеркнул президент Франции. Он отметил, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью.

Дискуссия о Совбезе ЕС

Споры над тем, как должна выглядеть новая архитектура мировой безопасности продолжаются не первый год. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выступает за создание Совета безопасности Евросоюза — "места, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности в рамках институтов ЕС и за их пределами".

При этом, по словам Маса, Великобритания должна принимать участие в работе Совета безопасности ЕС даже после того, как она покинет Евросоюз, а США — стать важным партнером этого органа.