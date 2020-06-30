Французский лидер, по своим собственным словам, в недавнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным осудил действия бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Москву неоднократно обвиняли в участии российских наемников из ЧВК Вагнера в гражданской войне в Ливии на стороне командующего так называемой "Ливийской национальной армией" (ЛНА) Халифы Хафтара.

Турцию же Макрон обвинил в прямой военной операции на территории североафриканской страны и отправке в Ливию участников исламистских группировок из Сирии. Подобные действия "неприемлемы" и означают "угрозу для Европы", отметил президент Франции.

В то же время он отверг обвинения в поддержке Францией Халифы Хафтара. Его наступление на Триполи, начатое в апреле 2019 года, не было согласовано с Парижем, подчеркнул Макрон в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel). Германия и Франция заинтересованы в стабильности североафриканской страны и сообща работали над этим вопросом последние годы, добавил он.

Конфликт в Ливии



В Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Сегодня находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. А на востоке, в Тобруке, заседает однопалатный парламент — Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, ведущий наступление на Триполи, поддерживает парламент в Тобруке и стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтара в той или иной форме поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция же поддерживает правительство в Триполи.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении еще на один год срока запрета на поставки оружия в Ливию.