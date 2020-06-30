Французский лидер, по своим собственным словам, в недавнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным осудил действия бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Москву неоднократно обвиняли в участии российских наемников из ЧВК Вагнера в гражданской войне в Ливии на стороне командующего так называемой "Ливийской национальной армией" (ЛНА) Халифы Хафтара.
Турцию же Макрон обвинил в прямой военной операции на территории североафриканской страны и отправке в Ливию участников исламистских группировок из Сирии. Подобные действия "неприемлемы" и означают "угрозу для Европы", отметил президент Франции.
В то же время он отверг обвинения в поддержке Францией Халифы Хафтара. Его наступление на Триполи, начатое в апреле 2019 года, не было согласовано с Парижем, подчеркнул Макрон в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel). Германия и Франция заинтересованы в стабильности североафриканской страны и сообща работали над этим вопросом последние годы, добавил он.
Конфликт в Ливии
В Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Сегодня находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. А на востоке, в Тобруке, заседает однопалатный парламент — Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.
Экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, ведущий наступление на Триполи, поддерживает парламент в Тобруке и стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтара в той или иной форме поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция же поддерживает правительство в Триполи.
В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении еще на один год срока запрета на поставки оружия в Ливию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Последний день перед важными переменами: новый налог, меняются тарифы на электричество и газ (2)
С 1 июля в Литве вступает в силу несколько изменений,...
Парламент Литвы передумал: на литовских пляжах в кафе снова появится алкоголь (22)
Парламент Литвы вернул в пляжные кафе легкие...
После уведомления о возвращении обязательной изоляции - информация о Польше (8)
С 29 июня в Литве снова вернули обязательную 14-дневную...
Представители евреев ответили на ложную статью Путина: большинство евреев в Литве было против советской власти (345)
Представители литовских евреев заявили, что статья...
Глава Минздрава: в аптеках могут быть проблемы с получением компенсируемых лекарств без доплаты
С 1 июля все жители старше 75 лет и старше, а также...