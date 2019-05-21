Эмманюэль Макрон в интервью 40 региональным французским изданиям, опубликованном во вторник, 21 мая. "Либо мы решим разделиться и станем площадкой, на которой китайцы, россияне и американцы смогут оказывать влияние и вести свою игру, либо мы решим восстановить контроль и быть суверенными", — заявил Макрон в преддверии выборов в Европарламент.
Россияне и американцы "никогда еще так навязчиво" не финансировали партии правого толка, отметил Макрон. При этом он упомянул предполагаемые связи экс-советника Трампа Стивена Бэннона с правыми популистами во Франции.
Макрон назвал предстоящие выборы в Европарламент важнейшими с 1979 года, указав на "экзистенциальные угрозы Евросоюзу". Президент Франции призвал после выборов принять "основополагающую европейскую конвенцию". Он предлагает главам государств и правительств, новым представителям исполнительной и законодательной власти вместе с гражданами разработать европейскую стратегию на ближайшие пять лет.
Одновременно Макрон заявил, что отношения Германии и Франции снова выровнялись. Президент Франции отметил взаимоуважение и продуктивную совместную работу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Мадуро хочет провести внеочередные парламентские выборы
Временный президент Венесуэлы Гуайдо считает, что...
Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер судят за отмывание денег
В Буэнос-Айресе начался суд над бывшим президентом...
Зеленский призвал США и ЕС ужесточить санкции в отношении России (5)
Президент Украины Владимир Зеленский в день...
Депутаты бундестага обсудят принятие "закона Магнитского" (1)
Глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт...
TOP новостей
Порядок проведения техосмотра в Литве может измениться (14)
Услуги техосмотра в Литве предоставляют десять...
Профессор Ландсбергис: мы в Европе можем стать очень значимыми (11)
20 мая в студии DELFI состоялись дебаты перед выборами в...
В понедельник на части территории Литвы был побит температурный рекорд
20 мая на части территории Литвы был побит...
По случаю исторического визита Центробанк Литвы устроит прием во Дворце правителей
Выездное заседание совета Европейского центрального...