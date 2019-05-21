Эмманюэль Макрон в интервью 40 региональным французским изданиям, опубликованном во вторник, 21 мая. "Либо мы решим разделиться и станем площадкой, на которой китайцы, россияне и американцы смогут оказывать влияние и вести свою игру, либо мы решим восстановить контроль и быть суверенными", — заявил Макрон в преддверии выборов в Европарламент.

Россияне и американцы "никогда еще так навязчиво" не финансировали партии правого толка, отметил Макрон. При этом он упомянул предполагаемые связи экс-советника Трампа Стивена Бэннона с правыми популистами во Франции.

Макрон назвал предстоящие выборы в Европарламент важнейшими с 1979 года, указав на "экзистенциальные угрозы Евросоюзу". Президент Франции призвал после выборов принять "основополагающую европейскую конвенцию". Он предлагает главам государств и правительств, новым представителям исполнительной и законодательной власти вместе с гражданами разработать европейскую стратегию на ближайшие пять лет.

Одновременно Макрон заявил, что отношения Германии и Франции снова выровнялись. Президент Франции отметил взаимоуважение и продуктивную совместную работу с канцлером Германии Ангелой Меркель.