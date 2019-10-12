Макрон призвал Трампа остановить наступление Турции в Сирии

Президент Франции считает необходимым прекратить военную операцию Анкары на севере Сирии. Эмманюэль Макрон призвал Дональда Трампа поддержать силы в регионе, боровшиеся вместе с ними против ИГ.
Donald Trump, Emmanuel Macron
© Scanpix

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул необходимость остановить военную операцию Турции на севере Сирии как можно скорее. Об этом сообщается в заявлении Елисейского дворца, обнародованном в субботу, 12 октября.

Макрон добавил, что важно не допустить возрождения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в регионе. Следует оказывать поддержку тем силам, которые "на местах боролись на нашей стороне против террористов", отметил он.

Военная операция Турции в Сирии

Турецкая армия 9 октября начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

В ЕС и США группировка YPG тоже признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками ИГ. Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

Deutsche Welle

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