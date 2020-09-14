Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти РФ в скорейшем времени установить обстоятельства отравления российского оппозиционера Алексея Навального и найти виновных в этом преступлении. Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон заявил о "попытке убийства" российского политика, сообщил Елисейский дворец в понедельник, 14 сентября.

Макрон заявил, что поддерживает по делу Навального позицию Берлина. При этом Франция, в том числе на основе собственного анализа, разделяет выводы ряда европейских партнеров об отравлении российского оппозиционера боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", указал он далее. По его словам, теперь Россия должна внести ясность в ситуацию, проведя убедительное и прозрачное расследование.

Путин будет способствовать определению рамок возможного сотрудничества по делу Навального

В свою очередь Путин заявил о "голословных, ни на чем не основанных обвинениях" в адрес России в деле Алексея Навального. Как указывается в заявлении пресс-службы Кремля, в ходе разговора Путина и Макрона было "акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами".

Кроме того, Путин пообещал "способствовать тому, чтобы определить параметры возможного взаимодействия с европейскими партнерами на этот счет", говорится далее в заявлении.

Ранее в тот же день правительство Германии сообщило о подтверждении независимыми европейскими лабораториями выводов бундесвера, согласно которым Навальный был отравлен "Новичком". "Результаты этой проверки, проведенной в специальных лабораториях во Франции и в Швеции, теперь доступны. Они подтверждают результаты, полученные в Германии", - сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Отравление Алексея Навального

Основателю ФБК Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

2 сентября Зайберт, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.