Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не забывать последствия Первой мировой войны, унесшей жизни миллионов солдат. Об этом он сказал, обращаясь к президентам и главам государств, прибывшим в Париж для участия в торжествах по случаю 100-летнего юбилея окончания войны, передает ТАСС.
© AFP / Scanpix

"11 ноября 1918 года в 11 часов утра сто лет назад в Париже, как и во всей Франции, зазвонили колокола, возвестившие о перемирии после четырех долгих и кровопролитных лет войны, — сказал Макрон. — Это было давно, но кажется, что как будто вчера".

"Следы этой войны никогда не следует забывать — ни в Европе, ни во всем мире", — подчеркнул Макрон.

Статьи по теме:
Путин и Трамп пообщались за обедом в Париже  (1)
Меркель предупредила об опасности для "европейского мирного проекта"

"Франция склоняет головы перед памятью солдат. Она знает, чем им обязана", — сказал Макрон. "Мы должны подтвердить перед людьми нашу ответственность, передать нашим детям мир, о котором мечтали поколения", — добавил он. Французский лидер призвал мировых лидеров "бороться за мир", отказываясь от "идей господства".

Макрон также отметил, что "иногда история угрожает возобновить трагический ракурс". "Пусть же эта церемония скажет о нашей вечной преданности нашим солдатам, погибшим за мир", — сказал глава французского государства. Кроме того, франццузский президент назвал Первую мировую войну "безумием людей" и призвал думать о будущем,

"Сегодня здесь народы всего мира видят собравшимися у этой священной плиты — могилы нашего неизвестного солдата, этого анонимного воина, символа всех, кто умер за родину — стольких своих руководителей. За каждым из них — большой отряд бойцов и жертв, представлявших их народ. Каждый из них — лицо надежды (…) народов, наконец вернувшихся к миру, при котором дружба между народами побеждает воинственные пороки", — заявил Макрон.

В этом мире, считает он, "слова людей должны звучать громче, чем раскаты орудий, а дух примирения — побеждать соблазн цинизма".

"Франция знает, чем она обязана этим бойцам и всем бойцам, пришедшим со всего мира. Она преклоняется перед их величием. Франция чествует с уважением и скорбью павших представителей других наций, которых она когда-то победила", — отметил французский президент.

Международная церемония в ознаменование 100-й годовщины со дня завершения Первой мировой войны прошла в воскресенье во французской столице у подножия Триумфальной арки.

По приглашению главы французского государства в торжествах принимают участие президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, лидеры других стран — участниц Первой мировой, руководители международных организаций.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Как в странах Европы отмечают окончание Первой мировой войны (27)

Сто лет назад завершилась Первая мировая война. Во...

Трамп и Макрон высказались за усиление европейского участия в НАТО (17)

Несправедливо, что европейская безопасность...

Трамп раскритиковал слова Макрона о собственной армии ЕС (15)

Накануне визита в Париж президент США вновь призвал...

В мире

Парадом Вооруженных сил и МВД в Латвии отметили День Лачплесиса

В воскресенье, 11 ноября, в Латвии отмечается День...

Макрон призвал не забывать последствия Первой мировой войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не...

Премьер Финляндии: РФ могла вмешаться в работу GPS-навигации во время учений НАТО (3)

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля не исключил...

Путин и Трамп пообщались за обедом в Париже (1)

В соответствии с рассадкой на обеде в Елисейском дворце...

Меркель предупредила об опасности для "европейского мирного проекта"

Лидеры ФРГ и Франции опасаются распространения...

TOP новостей

Президент Литвы поздравила Польшу со 100-летием государственности по-польски (47)

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте от...

Зима близко: что делать, чтобы не пришлось дома стучать зубами (93)

Тёплая осень в этом году балует нас достаточно долго,...

В Минобразования Литвы предлагают обучать литовскому языку в детских садах национальных общин (66)

Министерство образования и науки Литвы предлагает со...

Погода: воскресенье будет достаточно тёплым

По мнению синоптиков, усиливающийся в ближайшие дни...

Бизнесмены в Каунасе планируют крематорий, самоуправление скептично (31)

В Каунасе , на проспекте Taikos, хотят построить...