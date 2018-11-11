Макрон призвал не забывать последствия Первой мировой войны

"11 ноября 1918 года в 11 часов утра сто лет назад в Париже, как и во всей Франции, зазвонили колокола, возвестившие о перемирии после четырех долгих и кровопролитных лет войны, — сказал Макрон. — Это было давно, но кажется, что как будто вчера".

"Следы этой войны никогда не следует забывать — ни в Европе, ни во всем мире", — подчеркнул Макрон.

"Франция склоняет головы перед памятью солдат. Она знает, чем им обязана", — сказал Макрон. "Мы должны подтвердить перед людьми нашу ответственность, передать нашим детям мир, о котором мечтали поколения", — добавил он. Французский лидер призвал мировых лидеров "бороться за мир", отказываясь от "идей господства".

Макрон также отметил, что "иногда история угрожает возобновить трагический ракурс". "Пусть же эта церемония скажет о нашей вечной преданности нашим солдатам, погибшим за мир", — сказал глава французского государства. Кроме того, франццузский президент назвал Первую мировую войну "безумием людей" и призвал думать о будущем,

"Сегодня здесь народы всего мира видят собравшимися у этой священной плиты — могилы нашего неизвестного солдата, этого анонимного воина, символа всех, кто умер за родину — стольких своих руководителей. За каждым из них — большой отряд бойцов и жертв, представлявших их народ. Каждый из них — лицо надежды (…) народов, наконец вернувшихся к миру, при котором дружба между народами побеждает воинственные пороки", — заявил Макрон.

В этом мире, считает он, "слова людей должны звучать громче, чем раскаты орудий, а дух примирения — побеждать соблазн цинизма".

"Франция знает, чем она обязана этим бойцам и всем бойцам, пришедшим со всего мира. Она преклоняется перед их величием. Франция чествует с уважением и скорбью павших представителей других наций, которых она когда-то победила", — отметил французский президент.

Международная церемония в ознаменование 100-й годовщины со дня завершения Первой мировой войны прошла в воскресенье во французской столице у подножия Триумфальной арки.

По приглашению главы французского государства в торжествах принимают участие президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, лидеры других стран — участниц Первой мировой, руководители международных организаций.