Макрон призвал не забывать последствия Первой мировой войны

"11 ноября 1918 года в 11 часов утра сто лет назад в Париже, как и во всей Франции, зазвонили колокола, возвестившие о перемирии после четырех долгих и кровопролитных лет войны, — сказал Макрон. — Это было давно, но кажется, что как будто вчера".
"Следы этой войны никогда не следует забывать — ни в Европе, ни во всем мире", — подчеркнул Макрон.
"Франция склоняет головы перед памятью солдат. Она знает, чем им обязана", — сказал Макрон. "Мы должны подтвердить перед людьми нашу ответственность, передать нашим детям мир, о котором мечтали поколения", — добавил он. Французский лидер призвал мировых лидеров "бороться за мир", отказываясь от "идей господства".
Макрон также отметил, что "иногда история угрожает возобновить трагический ракурс". "Пусть же эта церемония скажет о нашей вечной преданности нашим солдатам, погибшим за мир", — сказал глава французского государства. Кроме того, франццузский президент назвал Первую мировую войну "безумием людей" и призвал думать о будущем,
"Сегодня здесь народы всего мира видят собравшимися у этой священной плиты — могилы нашего неизвестного солдата, этого анонимного воина, символа всех, кто умер за родину — стольких своих руководителей. За каждым из них — большой отряд бойцов и жертв, представлявших их народ. Каждый из них — лицо надежды (…) народов, наконец вернувшихся к миру, при котором дружба между народами побеждает воинственные пороки", — заявил Макрон.
В этом мире, считает он, "слова людей должны звучать громче, чем раскаты орудий, а дух примирения — побеждать соблазн цинизма".
"Франция знает, чем она обязана этим бойцам и всем бойцам, пришедшим со всего мира. Она преклоняется перед их величием. Франция чествует с уважением и скорбью павших представителей других наций, которых она когда-то победила", — отметил французский президент.
Международная церемония в ознаменование 100-й годовщины со дня завершения Первой мировой войны прошла в воскресенье во французской столице у подножия Триумфальной арки.
По приглашению главы французского государства в торжествах принимают участие президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, лидеры других стран — участниц Первой мировой, руководители международных организаций.
Парадом Вооруженных сил и МВД в Латвии отметили День Лачплесиса
В воскресенье, 11 ноября, в Латвии отмечается День...
Макрон призвал не забывать последствия Первой мировой войны
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не...
Премьер Финляндии: РФ могла вмешаться в работу GPS-навигации во время учений НАТО (3)
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля не исключил...
Путин и Трамп пообщались за обедом в Париже (1)
В соответствии с рассадкой на обеде в Елисейском дворце...
Меркель предупредила об опасности для "европейского мирного проекта"
Лидеры ФРГ и Франции опасаются распространения...
TOP новостей
Президент Литвы поздравила Польшу со 100-летием государственности по-польски (47)
Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте от...
Зима близко: что делать, чтобы не пришлось дома стучать зубами (93)
Тёплая осень в этом году балует нас достаточно долго,...
В Минобразования Литвы предлагают обучать литовскому языку в детских садах национальных общин (66)
Министерство образования и науки Литвы предлагает со...
Бизнесмены в Каунасе планируют крематорий, самоуправление скептично (31)
В Каунасе , на проспекте Taikos, хотят построить...