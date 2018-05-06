"Нам нужны культурные, научные, геополитические связи с Россией для преодоления международных кризисов, которые затрагивают нас всех", - призвал президент Франции. (Цитата по РБК.)
Макрон считает, что понимает Путина. "Владимир Путин мечтает восстановить величие России. На него повлияло унижение, порожденное событиями вокруг падения берлинской Стены и развала СССР... Я могу это понять. Но для меня Россия - это Европа, даже если в России почти никогда не знали демократии, в которой мы живем".
Французский лидер пояснил, что намерен "состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой", передает РИА "Новости".
При этом Макрон отметил, что будет оставаться непреклонным по вопросам вмешательства в дела страны. "Мы не позволим таким попыткам иметь место. С таким отношением можно завоевать чье-то уважение. Российская пропаганда снизила у нас свою интенсивность, и наш правдивый диалог по Сирии позволил донести сообщения до сирийского режима", - подчеркнул президент Франции.
В апреле Макрон подтвердил, что до конца весны приедет в Россию. Тогда он упирал на важность диалога в связи с урегулированием в Сирии.
Отношения России со странами Запада скатались в кризис на фоне санкций в связи с присоединением Крыма и военным конфликтом на востоке Украины, а в последнее время - на фоне обвинений в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии в британском Солсбери.
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