Европейские страны "не могут оставаться зрителями" в возможной гонке ядерных вооружений, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступая в пятницу, 7 февраля, в Военной академии (École de guerre) в Париже с речью о новой французской ядерной доктрине, он призвал государства континента настаивать на "международной программе контроля над вооружениями".

По словам президента Франции, он будет убеждать европейских партнеров в необходимости создания основ для совместной международной стратегии такого контроля и инициирует "стратегический диалог" по проблеме ядерного устрашения. Кроме того, Макрон намерен предложить европейским партнерам участие в военных учениях французских вооруженных сил, связанных с отражением ядерной угрозы.

Целью при этом является "настоящая стратегическая культура среди европейцев", сообщил он. Вместе с тем Париж не намерен делить с другими странами свой ядерный арсенал, пояснил далее Макрон.

Европейцы уже скоро могут столкнуться с гонкой вооружений на своей территории

Европейские страны должны также участвовать в подписании любого соглашения, направленного на ограничение разработки нового оружия средней дальности. "Все европейцы должны осознать, что в отсутствие правовой базы они могут уже в скором времени могут столкнуться на своей собственной территории с новой гонкой обычных видов вооружения и даже ядерных вооружений", - отметил французский президент.

При этом заключенные ранее соглашения о сдерживании роста ядерных арсеналов все больше подвергаются угрозе, напомнил он, указав, в частности, на выход США, а затем РФ из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Прочный альянс с США

Макрон подчеркнул, что безопасность европейцев в долгосрочной перспективе зависит от прочного альянса с Соединенными Штатами, которые являются их ключевым партнером в НАТО. "Но наша безопасность также неизбежно зависит от большей способности к автономным действиям европейцев", - добавил он.

Франция уже сократила число своих ядерных боеголовок, их число в настоящее время составляет менее 300 единиц, что дает Парижу право "требовать от других ядерных держав конкретных шагов к глобальному разоружению", уверен Макрон. Эти шаги, по его словам, должны быть "постепенными, заслуживающими доверия и проверяемыми".

Франция - единственная оставшаяся ядерная держава ЕС

Французский лидер также подчеркнул, что выход Великобритании из ЕС ничего не изменит в вопросе ядерного сотрудничества с Лондоном. После "Брекзита" Франция осталась единственной ядерной державой ЕС, напомнил он.

Как отмечает агентство AFP, с речью о ядерной доктрине своей страны один раз за пятилетний срок на посту выступает каждый французский президент. На мероприятии в Париже присутствовали, в частности, будущие офицеры французских вооруженных сил и представители различных стран. По числу ядерных боеголовок Франция занимает третье место в мире после России и США.