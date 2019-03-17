Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 16 марта, объявил о введении "дополнительных" и "решительных" мер для предотвращения насилия и вандализма во время протестов "желтых жилетов". Из-за субботних протестов в Париже, сопровождавшихся разгромом магазинов, столкновениями с полицией и поджогами, Макрон вынужден был прервать свой лыжный отпуск в Пиренеях.

Посетив кризисный штаб, президент Франции объявил о том, что собирается принять "сильные" и "дополнительные" решения. Он подчеркнул, что меры по защите правопорядка, принятые властями до сих пор, показали свою недостаточность и назвал мирных участников протестов "сообщниками" хулиганов.

В субботу участники акций "желтых жилетов" не только разгромили витрины магазинов известных марок - Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, но и подожгли отделение банка, в результате чего пострадало 11 человек, проживавших в квартирах над ним. В ходе беспорядков полиция задержала 240 человек.

Против экономической политики Макрона

Протесты движения "желтых жилетов" вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.