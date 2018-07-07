Макрон приедет в Санкт-Петебург на полуфинал ЧМ Франция — Бельгия

Официально о решении Макрона было объявлено после того, как 6 июля Франция в четвертьфинале ЧМ-2018 обыграла сборную Уругвая (2:0). В полуфинале "трехцветные" сыграют с бельгийцами, которые в своем матче 1/4 финала одолели бразильцев (2:1).
В Елисейском дворце отметили, что Эммануэль Макрон пробудет в России только один день, других планов во время визита в Санкт-Петербург у него нет. Ранее Макрон обещал приехать на финальную игру чемпионата мира, если в нем примет участие сборная Франции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует решение французского лидера посетить матч чемпионата мира в Санкт-Петербурге, сообщает "Р-Спорт".
Ранее ряд организаций по правам человека призвал западных лидеров бойкотировать ЧМ-2018 "в знак протеста против действий России в Сирии". Кроме того, власти Великобритании, Исландии, Польши и Австралии объявили бойкот турниру, отказавшись отправлять в Россию официальные делегации из-за якобы отравления российскими спецслужбами Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
9 июня Швеция передумала бойкотировать чемпионат — правительство страны сообщило о решении приехать в Россию, чтобы поддержать свою команду в матче 1/8 финала со Швейцарией (шведы победили 1:0 и теперь сыграют в четвертьфинале с англичанами).
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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