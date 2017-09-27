Европейскому Союзу необходимы общий оборонный бюджет и совместная армия, заявил во вторник, 26 сентября, выступая перед студентами университета Сорбонна с программной речью о реформировании ЕС, президент Франции Эмманюэль Макрон. "Безопасность — это основа любого политического сообщества", между тем Европа столкнулась с двойным испытанием — "постепенным и неизбежным" отчуждением США и угрозой терроризма, подчеркнул Макрон. По его мнению, общеевропейская армия должна появиться к 2020 году в дополнение к вооруженным силам НАТО.
Коснувшись вопросов экономики, французский президент повторил идею, с которой неоднократно выступал в ходе избирательной кампании: он убежден, что странам, входящим в зону евро, необходим единый бюджет. Одной из возможностей финансирования такого бюджета могло бы стать введение специального налога, заявил Эмманюэль Макрон. Только зона евро "с сильной и международной валютой" может обеспечить основу для европейской экономики, способной составить конкуренцию на глобальном уровне, подчеркнул он.
Общеевропейское агентство по делам беженцев
Еще одним ключевым моментом выступления Макрона стала проблема миграции. В частности, он предложил создать единое агентство по делам беженцев, чтобы упростить процедуру их приема. Президент Франции также предостерег от угрозы роста националистических настроений в условиях притока мигрантов, заявив, что это идет вразрез с принципами единой Европы. Макрон напомнил, что по итогам парламентских выборов в Германии 24 сентября в бундестаг прошла правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", набравшая 12,6 процента голосов. "Мы не думали, что прошлое вернется", — прокомментировал он этот итог.
Рассуждая о перспективах Евросоюза, Эмманюэль Макрон назвал нынешнюю Европу "слишком слабой, слишком медленной, слишком неэффективной". "Единственный путь, который гарантирует наше будущее, — это воссоздание независимой, единой и демократической Европы", — заключил он.
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