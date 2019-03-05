Менее чем за три месяца до выборов в Европарламент президент Франции Эмманюэль Макрон представил план действий по реформированию Европейского Союза. В частности, он высказался в поддержку создания "европейского агентства по защите демократии". Эксперты этой организации могли бы при необходимости выезжать в любой из членов ЕС, чтобы защитить выборы от хакерских атак и попыток манипуляций, говорится в статье Макрона, которую ежедневные издания 28 государств — участников Евросоюза опубликовали в понедельник, 4 марта.
"Нам следует запретить финансирование европейских политических партий иностранными державами", — добавил он. Выборы в Европарламент запланированы на 23-26 мая 2019 года.
Французский президент перечислил ряд инициатив, которые позволят укрепить ЕС. К ним глава государства отнес предложения по реформе политики в области конкуренции и реорганизации торговой политики. Так, в стратегических отраслях приоритет следует отдавать европейским компаниям, считает Макрон. При этом следует штрафовать или же запрещать компании, которые "подрывают стратегические интересы и ключевые ценности" Европы — экологические стандарты, защиту данных и налоговую систему, добавил он.
Кроме того, Макрон высказался в поддержку усиления защиты границ шенгенской зоны. В списке предложений главы государства — появление единой службы пограничной охраны, а также ведомства по вопросам предоставления убежища, которое будет действовать в пределах всего ЕС.
Президент Франции особо выделил необходимость бороться с распространением ненависти и насилия в интернете. Ранее Макрон выразил недовольство тем, что борьба с проявлениями ненависти во всемирной паутине на европейском уровне продвигается недостаточно быстро.
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