Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 22 августа, осудил осквернение мемориала жертвам Второй мировой войны в Орадур-сюр-Глан. Неизвестные накануне зачеркнули на мемориале слово "мученик", а рядом написали - "лжец". Макрон пообещал "сделать все возможное", чтобы привлечь виновных к ответственности.

В июне 1944 года военные второй танковой дивизии "ваффен-СС" "Рейх" расстреляли и сожгли 642 жителей деревни Орадур-сюр-Глан, в том числе женщин и детей. Деревню не восстановили, рядом построили город с тем же названием. Руины деревни стали памятником жертвам нацизма, мемориальный комплекс Орадур-сюр-Глан каждый год посещают около 300 тысяч человек.