После реконструкции один из главных символов Парижа станет еще более прекрасным, заявил президент Франции в обращении к нации.
© Sipa / Scanpix

Собор Парижской Богоматери, пострадавший при сильнейшем пожаре, может быть реконструирован в течение пяти лет. "Мы восстановим Нотр-Дам еще более прекрасным", — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе обращения к нации во вторник, 16 апреля.

Ранее в этот же день целый ряд организаций, компаний и меценатов по всему миру пообещали выделить средства на реставрацию одной из главных достопримечательностей французской столицы. Так, Франсуа Анри Пино, исполнительный директор компании Kering, владеющей брендами Gucci и Yves Saint Laurent, пообещал перечислить на эти цели не менее 100 млн евро. А семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) намерена выделить 200 млн на восстановление собора. Еще в общей сложности 200 млн евро пообещали семья Беттанкур-Майерс и косметический гигант L'Oreal.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации и пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. Он заявил, что собор после реконструкции будет еще красивее. На этом видео Нотр-Дам, каким мы его запомним до пожара и каким, возможно, уже не увидим #MyNotreDame

Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Около 400 пожарных занимались тушением более восьми часов. Работы осложнялись тем, что воду нельзя было сбрасывать с вертолетов из-за опасности обрушения несущих конструкций. В ходе операции пострадал один из пожарных.

От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов — символов евангелистов. По счастливому стечению обстоятельств они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Также спасен терновый венец Иисуса Христа — одна из главных христианских реликвий.

Нотр-Дам, который ежегодно посещали около 13 млн человек, является одним из символов французской столицы. Строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году. Его продажи по всему миру существенно выросли после пожара во всемирно известном храме.

Deutsche Welle
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