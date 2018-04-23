"Я считаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет величия России. Люди гордятся его политикой. Он крайне жесток по отношению к меньшинствам и своим оппонентам", — заявил французский лидер. Он подчеркнул, что сам не разделяет взгляды Путина на демократию.
"Он сильный и умный. Но не будьте наивны. Он одержим вмешательством в наши демократии. Поэтому я уверен, что мы никогда не должны проявлять слабость с президентом Путиным. Когда ты слаб, он это использует", — указал Макрон.
Как отмечает РБК, в мае президент Франции посетит Санкт-Петербург, он будет основным гостем Петербургского международного экономического форума. Приглашение приехать в Россию Макрон получил от Путина в сентябре 2017 года, когда российские президент был с визитом в Париже.
Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что после завершения войны с террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии Париж, Вашингтон и их союзники должны будут иметь ключевое влияние в этой ближневосточной стране.
Макрону был задан вопрос о том, убедил ли он президента США ональда Трампа сохранить американское военное присутствие в Сирии после поражения ИГ. "Это не обязательно американские силы, но это американская дипломатия и ваше присутствие, — цитирует ТАСС. — После этого нам придется построить новую Сирию… Вот почему я считаю роль США очень важной".
Президент Франции считает, что инициативу нельзя уступать: "Когда мы закончим эту войну против ИГ*, если мы уйдем полностью и точно, даже с политической точки зрения, мы уступим ключевые позиции иранскому режиму, Башару Асаду и другим. И они подготовят новую войну, они поддержат новых террористов".
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