Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашения посетить Россию и не планирует визита в Москву 24 июня, заявили РБК в пресс-службе Елисейского дворца.

В конце мая директор первого европейского департамента МИДа Алексей Парамонов говорил, что власти России направят президенту Франции приглашение на парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, проведение которого было перенесено с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что приглашение на парад Победы приняли 17 лидеров других стран, в том числе Макрон. В сентябре того же года министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил предстоящий визит президента, а в марте 2020-го посол в России Пьер Леви сделал это еще раз.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года сказал, что для лидеров "бывших союзников по антигитлеровской коалиции" приезд в Москву на парад 9 Мая был бы "правильным" и "внутриполитически, и в моральном смысле", а отказ приехать стал бы ошибкой.

16 апреля из-за распространения COVID-19 Путин приостановил подготовку к проведению парада по случаю 75-й годовщины Победы, а в конце мая перенес его на 24 июня — день, когда парад прошел в столице в 1945 году.