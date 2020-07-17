Чрезвычайный саммит Евросоюза, открывающийся в Брюсселе в пятницу, 17 июля, станет "моментом истины" для Европы. С таким заявлением президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в преддверии двухдневного мероприятия, которое является первой за 5 месяцев очной встречей лидеров стран ЕС.

Участники саммита обсудят план Еврокомиссии по восстановлению экономик после кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции. Объем плана составляет 750 млрд евро, которые предполагается занять на финансовых рынках. Лидерам государств Евросоюза в Брюсселе также необходимо согласовать бюджет ЕС на ближайшие семь лет.

Макрон описал ситуацию как "беспрецедентный кризис в здравоохранении, экономике и социальной сфере". Глава Елисейского дворца пообещал сделать все возможное для достижения компромисса вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Выработка единой позиции позволит приступить к восстановлению экономики и выстроить новую независимость в технологическом, промышленном и экологическом аспектах, подчеркнул президент Франции, выразив осторожную уверенность в успехе саммита.