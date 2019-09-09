Собеседники обсудили также недавний обмен заключенными между Украиной и Россией и согласились, что он послужил стимулом для обсуждения проблем в отношениях Киева и Москвы на предстоящем саммите «Нормандской четверки», в которую входят Франция, Германия, Россия и Украина, говорится в сообщении.

Макрон и Путин также обсудили глобальную напряженность вокруг Ирана и выразили желание, чтобы все стороны стремились к ее снижению, отмечается в документе.