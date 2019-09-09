Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор накануне заседания французско-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, которое пройдет в Москве в понедельник. Об этом сообщили в администрации французского президента.
Emmanuelis Macronas, Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

Собеседники обсудили также недавний обмен заключенными между Украиной и Россией и согласились, что он послужил стимулом для обсуждения проблем в отношениях Киева и Москвы на предстоящем саммите «Нормандской четверки», в которую входят Франция, Германия, Россия и Украина, говорится в сообщении.

Макрон и Путин также обсудили глобальную напряженность вокруг Ирана и выразили желание, чтобы все стороны стремились к ее снижению, отмечается в документе.

"Голос Америки"
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