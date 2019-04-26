"Мы решили иметь общие границы, знаменитое Шенгенское соглашение… Которое больше не работает", — отметил Макрон. По его словам, "необходимо полностью перестроить политику развития и миграционную политику".

Макрон добавил, что после пересмотра в Шенгенской зоне может оказаться меньше стран — за счет тех, кто "не хочет обеспечивать общие границы".

Что касается внутренней политики, Макрон в ответ на продолжающиеся во Франции более пяти месяцев протесты "желтых жилетов" в телеобращении к народу обещал значительно снизить налоги и оказать помощь пенсионерам. При этом он предупредил, что он не свернет с пути реформ, передает Deutsche Welle.

По его словам, от снижения налогов выиграют в первую очередь представители среднего класса. Именно эти люди составляют основу электората Макрона, отмечает агентство AFP.

Президент также сообщил, что в 2020 году будет рассмотрен вопрос о возвращении налога на имущество, который его правительство практически отменило. Участники социальных протестов обвиняют Макрона в том, что он является "президентом богатых".

В качестве еще одной меры Макрон обещал облегчить проведение референдумов, предупредив, однако, что юридически обязывающие опросы по швейцарской модели "поставят под вопрос представительную демократию". Президент объявил также о намерении отказаться от запланированного закрытия школ и больниц в провинции до конца своего срока на посту главы государства в 2022 году.

Подчеркнув отсутствие альтернатив курсу реформ, Эммануэль Макрон признал, что участники протестов выдвигают обоснованные требования. В стране повсеместно укоренилось ощущение "несправедливости" и "пренебрежения" к нуждам людей, констатировал он, признав, что и сам временами действовал несправедливо, о чем сейчас сожалеет.

В декабре прошлого года Макрон в ответ на волну социальных протестов объявил о программе мер на сумму в 10 млрд евро. В числе прочего, предусматривалось повышение минимального размера оплаты труда и финансовая помощь пенсионерам.

Как сообщалось, в марте этого года Макрон представил план действий по реформированию ЕС. Он высказался в поддержку создания "европейского агентства по защите демократии" (эксперты этой организации могли бы выезжать в любой из членов ЕС, чтобы защитить выборы от хакерских атак и попыток манипуляций) и в поддержку усиления защиты границ шенгенской зоны. В списке предложений — появление единой службы пограничной охраны, а также ведомства по вопросам предоставления убежища, которое будет действовать в пределах всего ЕС.