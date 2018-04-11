После встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом французский лидер объявил, что он примет решение об ответных шагах Парижа после переговоров со своими коллегами — президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Макрон подчеркнул, что консолидированный ответ Запада на применение химоружия в Сирии абсолютно не зависит от решения Совета Безопасности ООН, который накануне провел экстренное заседание, посвященное сообщениям из Думы.

"Мы продолжим обмены технической и стратегической информацией с нашими союзниками, особенно с Великобританией и США. В ближайшие дни мы анонсируем наше решение", — резюмировал президент Франции и добавил, что авиаудары будут нацелены исключительно на сирийские химические объекты.

По информации Sky News, во вторник, 10 апреля, Макрон, Трамп и Мэй провели телефонные переговоры и сошлись на необходимости предпринять ответные шаги из-за применения химоружия в Сирии.

В ходе отдельного разговора премьер-министр Великобритании и президент США осудили произошедшее в Думе, договорились продолжить совместную работу, чтобы привлечь исполнителей химатаки к ответственности, и условились сделать все для того, чтобы предотвратить дальнейшее использование химоружия.

Авиаперевозчиков предупредили об опасности полетов в средиземноморском регионе из-за ситуации в Сирии

Тем временем агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщает о том, что авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в средиземноморском регионе, предупредили о вероятном введении новых правил полетов в самое ближайшее время из-за возможных ракетных ударов по территории Сирии.

"Сетевой управляющий операционный центр (NMOC), расположенный в Брюсселе предупредил авиакомпании о необходимости потенциального дополнительного пересмотра маршрутов и воздушных коридоров рейсов в средиземноморском регионе в связи с возможным обострением конфликта в Сирии и нанесением ударов по наземным целям, что расценивается как потенциальная угроза гражданской авиации", — пояснил собеседеник.

По его словам, под этим подразумеваются "возможные в ближайшие 72 часа ракетные удары по целям в Сирии". "Поэтому полеты в районе Никосии и Восточного Средиземноморья рекомендовано планировать с учетом внимательного изучения НОТАМов (оперативно распространяемой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации — Прим. NEWSru.com)", — добавил он.

Как стало известно, предупреждения об угрозах безопасности полетов гражданской авиации в регионе получили, в частности, ряд европейских авиакомпаний, а также авиаперевозчики из России и стран СНГ.