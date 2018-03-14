"Мы должны признать жестокую реальность: будь то где-нибудь в тени Кремля или в тихом городе в сельской местности Англии, Путин не постесняется принять участие в спланированном (российским) государством убийстве и подвергнуть опасности жизни невинных свидетелей", — заявил Маккейн.

Политик также сказал, что Путину нельзя позволить считать Великобританию местом для политических убийств. По его мнению, если на инцидент не последует ответа, то такой прецедент будет "катастрофическим". Маккейн призвал США и всех союзников Британии принять против России ответные меры.

Ранее глава британского МИДа Борис Джонсон призвал к "единому ответу" по Скрипалю. В российском МИДе все обвинения о причастности России к отравлению Скрипаля подвергли резкой критике.