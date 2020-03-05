Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от дальнейшего участия в борьбе за право представлять Демократическую партию на выборах президента США в ноябре 2020 года. Об этом сообщил сам Блумберг на своей странице в Twitter.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

При этом демократ призвал своих сторонников отдать голоса за Джо Байдена. По словам политика, это решение было вызвано желанием сплотить Демократическую партию вокруг кандидата, имеющего наибольшие шансы победить нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Три месяца назад я вступил в президентскую гонку, чтобы нанести поражение Дональду Трампу. Сегодня я выхожу из нее по этой же причине", - заявил Блумберг. "Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с самыми высокими шансами", - добавил он.

На праймериз Демократической партии США, прошедших в "супервторник" 3 марта, в 14 Штатах, согласно предварительным данным, в 10 штатах победил бывший вице-президент страны Джо Байден. Майкл Блумберг выиграл только кокусы в Американском Самоа.

На праймериз Республиканской партии, прошедших в "супервторник", 3 марта, в штатах Теннесси, Массачусетс, Оклахома, Алабама, Северная Каролина, Вермонт и Мэн, у Трампа не оказалось ни одного серьезного соперника.