Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от дальнейшего участия в борьбе за право представлять Демократическую партию на выборах президента США в ноябре 2020 года. Об этом сообщил сам Блумберг на своей странице в Twitter.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75