Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет "кланяться оппозиции" и прогибаться под ее требования, даже если на улицы выйдет пять миллионов человек.
При этом он отметил, что готов провести внеочередные выборы в любой момент.
На 16 января в Белграде намечена демонстрация сторонников оппозиции, приуроченная к годовщине убийства политика Оливера Ивановича. Его убийцы до сих пор не найдены.
Что происходит?
Протесты в Сербии не утихают уже шестую неделю.
Первая акция протеста прошла в Белграде 8 декабря. Поводом стало нападение на основателя оппозиционной коалиции "Союз за Сербию" Борко Стефановича.
Napad na Borka je napad na svakoga od nas ko slobodno i drugačije misli od ove vlasti. Pozivima na linč Aleksandra Vučića i njegovih medija otvoren je lov na sve nas. Napad na Borka je direktna posledica stvaranja jezive atmosfere u kojoj svi živimo. pic.twitter.com/WibtwtRJ22— Dragan Djilas (@DraganDjilas) November 23, 2018
"Нападение на Борко - это атака на любого, кто мыслит свободно и иначе, чем нынешнее правительство. Призывы Вучича и его СМИ к линчеванию объявили открытый сезон [охоты] на всех нас. Нападение на Борко стало прямым следствием жуткой атмосферы, в которой мы все вынуждены жить", - написал в "Твиттере" бывший мэр Белграда Драган Джилас.
В конце ноября неизвестные в масках избили Стефановича и двух его соратников бейсбольными битами и металлическими прутьями.
На следующий день избитый Стефанович показал окровавленную рубашку, в которой он был в момент нападения, и пообещал бороться за то, чтобы Сербия не оставалась страной кровавых рубашек и страной, в которой проливается кровь инакомыслящих.
Через два дня после нападения на политика полиция арестовала двоих подозреваемых. Президент страны тут же заявил, что государство немедленно отреагировало и выполнило свою работу.
"Союз за Сербию" осудил нападение на своих членов, заявив, что оно стало следствием агрессивной политики президента страны Вучича, направленной против его политических оппонентов.
Акция в поддержку избитого политика быстро вылилась в протесты, которые не утихают уже больше месяца.
Митинги организуют активисты "Союза за Сербию" - это альянс из 30 различных оппозиционных партий и организаций.
Чего хотят демонстранты?
Во время митингов протестующие скандируют "Вучич - вор", "Нет измене" и "Защитим конституцию", а также требуют разобраться с коррупцией.
Оппозиционеры утверждают, что Вучич установил в Сербии автократический режим, контролирует работу основных СМИ и запрещает им давать трибуну критикам. Сам президент эти обвинения отвергает.
Массовые акции протеста теперь проходят не только в Белграде, но и в ряде других крупных городов Сербии.
"Нам нужны честные выборы. Пусть вернут нам наше независимое телевидение! Нам не нужны брошюры об успехах правительства вместо газет", - сказала Би-би-си одна из участниц акции протеста в Белграде в прошлую субботу.
Собравшиеся также требуют расследовать участившиеся случаи нападения на независимых журналистов - например, обстоятельства нападения на журналиста Милана Йовановича, который расследовал коррупционные схемы и мафиозные группировки.
12 декабря неизвестные обстреляли и подожгли дом Йовановича в пригороде Белграда.
Что отвечают власти?
Президент Сербии Вучич говорит, что готов провести досрочные выборы.
По данным соцопросов, проводившихся в октябре, "Сербская прогрессивная партия", которую возглавляет Вучич, пользовалась поддержкой 53% населения.
Альянс оппозиционных партий, согласно этим соцопросам, мог бы рассчитывать на поддержку 15%. Но такого альянса, по сути, пока нет. Единственное, в чем согласны представители различных оппозиционных групп, так это в том, что Вучич должен уйти.
При этом оппозиция предупредила, что будет бойкотировать досрочные выборы, если Вучич объявит об их проведении.
В 1990-е годы Александр Вучич был сторонником националистических идей и членом "Сербской радикальной партии". Позже он стал выступать за евроинтеграцию.
Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, он сторонник вступления Сербии в Евросоюз. При этом поддерживает тесные связи с Россией и Китаем.
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