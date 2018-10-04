"После того как в 1944 году жена Махатмы Ганди Кастурба скончалась, Ганди взял за обычай делить постель с обнаженными молодыми девушками и женщинами: это были его личный врач Сушила Наяр и его внучатые племянницы Абха и Ману, которым тогда было лет 17-19 — они были моложе его примерно на 60 лет", — пишет The Guardian.
Mahatma Gandhi
© Shutterstock nuotr.

Обозреватель Иэн Джек поясняет: "К тому времени у Ганди около 40 лет не было интимных отношений с женщинами. Да и тогда — по крайней мере, в очевидной форме, насколько все могли установить — он не вступил с кем-либо в интимные отношения. Он приглашал обнаженных женщин делить с ним постель, руководствуясь осознанным намерением, — как ни парадоксально, он это делал, чтобы не вступать с ними в интимные отношения. Они присутствовали там в качестве живого соблазна: если их присутствие его не возбуждало, он мог увериться, что достиг брахмачарьи (в индуизме это понятие означает самоконтроль, гарантирующий целомудрие).

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Ганди писал, что человек, способный на такой самоконтроль, "никогда не имеет никаких сладострастных намерений, своим вечным вниманием к Богу стал доказательством, отрицающим существование осознанных или неосознанных чувств, способен лежать обнаженным с обнаженными женщинами, даже самыми красивыми, не испытывая какого бы то ни было полового возбуждения". Такой человек, писал Ганди, был бы неспособен лгать или причинить кому-либо вред".

"Почему в те времена это было так важно для Ганди? Потому что он верил — фанатично, эгоистично, — что распри между индуистами и мусульманами, которые в то время вылились в насилие и захлестнули Индию, имели какую-то связь с его собственными недостатками", — пишет автор. Ганди отмечал, что среди его признаков несовершенства была ночная поллюция, которая происходила у него в 1924-м, 1936-м и 1938 годах.

О неосознанных мотивах, которые побуждали Ганди приглашать женщин в постель, мы ничего не можем знать, отмечает журналист. И добавляет: "В бытность одним из самых знаменитых людей планеты, магнетически-притягательной звездой, он редко воздерживался от того, чтобы извлечь выгоду из своей привлекательности в глазах женщин, дабы воспользоваться их помощью и заботой".

Факт тот, что поведение Ганди зимой 1946-1947 годов шокировало многих из его сторонников, а как минимум два помощника уволились в знак протеста. Но ничто не свидетельствует, что женщины, с которыми он делил постель, были обижены на Ганди. Ману и Абха сопровождали его в день, когда в 1948 году к Ганди подбежал убийца.

Автор гадает, как была бы воспринята весть об экспериментах Ганди сегодня: "Могущественный старик, зависимые от него девушки, нагота: широкие круги среагировали бы с омерзением, торопясь осудить его и заодно искажая и упрощая его недостатки. Маленькое пятнышко на его репутации увеличилось бы многократно: прискорбный конец для жизни гуманного человека, изменившего мир".

Махатма Ганди (1869-1948) — индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия оказала влияние на движения сторонников мирных перемен.

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