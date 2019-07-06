Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на экстренном заседании 10 июля обсудит развитие событий вокруг ядерной программы Ирана. С просьбой провести эту чрезвычайную встречу обратилась представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкот, сообщает агентство dpa в пятницу, 5 июля.
На Иран следует оказывать нажим, чтобы он отказался от своих ядерных амбиций, подчеркнул в тот же день в своем микроблоге Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, темой обсуждений 10 июля станут "непозволительные действия Ирана в ядерной сфере".
Ранее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран впервые нарушил положение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - международной ядерной сделки, заключенной в 2015 году, и превысил лимит хранения обогащенного урана. Ряд стран ЕС, включая Германию, предостерегли Иран от дальнейших нарушений СВПД.
Однако после этого иранский президент Хасан Роухани заявил, что Тегеран сам будет определять необходимый им уровень обогащения урана. "С 7 июля степень обогащения больше не будет ограничиваться 3,67 процента. Мы снимаем с себя это обязательство", - сказал он.
Конфликт с Ираном обострился после того, как Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.
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