Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что "не располагает достоверными сведениями о деятельности Ирана, направленной на разработку ядерного оружия после 2009 года". Совет директоров МАГАТЭ пришел к выводу, что данный вопрос закрыт на основании доклада, представленного ему в 2015 году, говорится в заявлении МАГАТЭ, обнародованном во вторник, 1 мая.

Этот документ был выпущен на следующий день после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о наличии у его страны нового доказательства того, что у Ирана есть секретная программа разработки ядерного оружия, которая может быть возобновлена в любой момент. При этом Нетаньяху сослался на "секретный атомный архив" Ирана, из которого израильским спецслужбам за последние недели удалось получить "десятки тысяч документов".

США расценили это заявление Израиля как заслуживающее доверия. По словам высокопоставленного израильского представителя, США согласились с тем, что Израиль выдвинет это обвинение в адрес Ирана в преддверии 12 мая, когда будет решаться вопрос о выходе США из международной атомной сделки с Тегераном. Представитель также отметил, что Нетаньяху рассказал Трампу о "секретном атомном архиве" Ирана в ходе встречи в Вашингтоне 5 марта.

Евросоюз также не видит доказательств нарушения атомной сделки

МАГАТЭ не стало прямо комментировать обвинения Нетаньяху, указав, что оно "не обсуждает публично вопросы, связанные с подобной информацией", но добавило, что МАГАТЭ "оценивает всю имеющуюся у него информацию, касающуюся безопасности".

Об отсутствии доказательств нарушения Ираном условий атомной сделки заявила ранее и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини. Она указала, что МАГАТЭ с 2015 года обнародовало уже 10 докладов, подтверждающих, что Тегеран соблюдает международный договор о его атомной программе, и новые обвинения Израиля, согласно первым сообщениям, не ставят под сомнение то, что Иран выполняет взятые на себя конкретные обязательства.