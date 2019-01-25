Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что согласен на предложение правительств Мексики и Уругвая о "международной инициативе" для достижения согласия внутри страны.
Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro
© Reuters/Scanpix

"Я публично говорю правительствам Мексики и Уругвая: я согласен на дипломатическую инициативу ради национального диалога в Венесуэле", — заявил он, выступая в Верховном суде страны.

Из слов Мадуро неясно, согласен ли он на переговоры со спикером парламента Хуаном Гуайдо, который накануне объявил себя исполняющим обязанности президента, и с поддержавшими его странами.

23 января спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента — по мнению оппозиции, Николас Мадуро узурпировал власть в стране. Гуайдо поддержали США и значительное число стран Латинской Америки.

Мексика и Уругвай, вставшие на сторону Мадуро, выпустили совместное заявление с призывом к диалогу к сторонам конфликта и выразили готовность "вместе работать для достижения стабильности, процветания и мира для народа Венесуэлы".

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