"Хотите выборов? Хотите досрочных выборов? Мы проведем выборы в парламент", — сказал Мадуро на митинге в Каракасе 2 февраля. Ранее Гуайдо дал Мадуро срок до 3 февраля, чтобы объявить досрочные президентские выборы.
Полномочия действующего парламента истекают в 2020 году.
Противостояние Мадуро и Гуайдо продолжается с 23 января. США и большинство стран Латинской Америки уже признали Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Россия и Китай поддерживают действующий режим Мадуро. Евросоюз призвал провести досрочные выборы.
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