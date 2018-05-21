Как сообщила в телеэфире глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена, выборы прошли без каких-либо происшествий. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила немногим более 46%, сообщает ТАСС.

Предыдущие президентские выборы, на которых Мадуро с минимальным преимуществом взял верх над оппозиционным политиком Энрике Каприлесом, прошли при очень высокой явке (почти 80%). В этот раз крупнейшие оппозиционные партии Венесуэлы участия в голосовании не принимают.

Энри Фалькон отказался признавать результаты голосования по выборам главы государства. Соответствующее заявление он сделал, выступая в воскресенье вечером перед своими сторонниками.

"Этот процесс не является легитимным. Мы категорически отказываемся признавать этот избирательный процесс, и я беру на себя ответственность за эти слова", - сказал Фалькон. "И это не означает, что завтра я уеду из страны. Нет, завтра я буду в Венесуэле!", - добавил он.

Политик, который до перехода в оппозицию был однопартийцем Мадуро по Единой социалистической партии Венесуэлы, обвинил действующие власти страны в попытке подкупа избирателей. По его словам, по всей территории республики в непосредственной близости от избирательных участков были организованы так называемые "красные пункты". Речь идет о палатках, в которых проголосовавшим раздавали специальные карточки - они дают право на льготы на сумму около 10 долларов США.

На высший государственный пост, помимо Мадуро и Фалькона, претедовали представитель движения "Надежда на перемены" Хавьер Бертуччи и Рейнальдо Кихада от "Народного политического единства".

В списки избирателей были внесены более 20,5 млн человек. Инаугурация избранного президента состоится в январе 2019 года.

В Аргентине и США считают выборы в Венесуэле нелегитимными

Министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори и первый замгоссекретаря США Джон Салливан назвали нелегитимными прошедшие в Венесуэле президентские выборы. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства южноамериканской республики, распространенном в воскресенье по итогам их встречи в Буэнос-Айресе.

"Оба высказались по поводу нелегитимного и не заслуживающего доверия избирательного процесса, который организовало правительство Венесуэлы", - говорится в документе (цитата по ТАСС). В нем также утверждается, что Каракас не предоставил "необходимые гарантии для проведения свободных, честных и прозрачных" выборов.

Выборы в Венесуэле были организованы на фоне острого социально-экономического кризиса в стране. Крупнейшие оппозиционные партии, контролирующие парламент, отказались участвовать в голосовании. Ряд государств региона, а также Испания ранее объявили, что не признают результаты избирательного процесса в Венесуэле.