Свое заявление он сделал в субботу во время выступления перед представителями армии в Каракасе.
"Враг Венесуэлы находится в Боготе, в [президентской резиденции] Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке. Из Колумбии были подготовлены, профинансированы и направлены <...> все заговоры с целью дестабилизировать ситуацию в стране и осуществить государственный переворот", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.
Глава Венесуэлы также призвал военнослужащих и народное ополчение в штатах, граничащих с Колумбией, "сохранять максимальную бдительность и готовность". "Они не пройдут!", - подчеркнул президент.
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