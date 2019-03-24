"Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым марионетка дьявола руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает", - заявил президент, выступая перед своими сторонниками.

Мадуро добавил, что прокуратура "далеко продвинулась в расследовании этого дела" и уже скоро точно будут "новые аресты новых террористов".

Накануне Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, в интервью агентству Reuters заявил, что правление Мадуро вступило в финальную стадию, и предрек скорую смену власти в Венесуэле.

По его словам, давление на Мадуро из-за рубежа привело к тому, что президент утратил возможность "финансировать политический шантаж" для сохранения власти.

Ранее на этой неделе власти Венесуэлы задержали Роберто Марреро, секретаря Гуайдо. Его, как заявил глава МВД Нестор Ревероль, обвиняют в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих. Во время обыска, по данным ведомства, у Марреро дома было обнаружено оружие и крупная сумма денег в иностранной валюте. США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Этот шаг поддержали США и некоторые другие страны.Большая часть американских дипломатов и персонала посольства 24 января покинула Венесуэлу. Помпео заявил, что Вашингтон больше не признает власти во главе с Мадуро, который, в свою очередь, объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Ее активы и интересы на семь миллиардов долларов в американской юрисдикции заблокировали.

В поддержку действующего лидера Венесуэлы выступили Россия, а также, в частности, Мексика, Китай, Турция и Индонезия. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.