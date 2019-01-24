Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его действия "попыткой госпереворота". Гуайдо поддержали США, Канада и несколько других стран, власть Мадуро признает Боливия, Мексика и Россия pic.twitter.com/wEdFmCr3Z1— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 24, 2019
США за Гуайдо
После того, как США объявили о поддержке Хуана Гуайдо, Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном и высылке из страны всех американских дипломатов. В ответ на это госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США все равно будут поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через Гуайдо, а права разрывать дипотношения у Мадуро нет:
"Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуайдо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле", – говорится в распространенном заявлении Помпео.
"США не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы. Соответственно, Соединенные Штаты не считают, что у бывшего президента Николаса Мадуро есть законное право разрывать дипотношения", – пояснил госсекретарь.
Россия за Мадуро
В то же время Россия, Турция и Мексика продолжают поддерживать Мадуро. Представитель главы турецкого государства Ибрагим Калын сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с Мадуро и сообщил ему о своей поддержке.
"Мадуро, брат! Не сдавайся, Турция с тобой", – сказал Эрдоган по телефону", – написал в своем твиттере Калын.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выразила поддержку Николасу Мадуро:
"На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть", – заметила она в фейсбуке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает незаконной попытку "узурпации" власти оппозицией в Венесуэле и по-прежнему считает Николаса Мадуро легитимным главой
Венесуэлы.
Позже МИД РФ официально заявил, что "США в ситуации с Венесуэлой демонстрируют тотальное игнорирование норм международного права".
"Намеренное и, очевидно, хорошо продуманное создание в Венесуэле "двоевластия", формирование альтернативного центра принятия решений – это прямой путь к хаосу, разрушению основ венесуэльской государственности, – заявили в МИД РФ. – Решительно
осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой
междоусобицы".
В схожих выражениях события в Венесуэле охарактеризовал и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"События в Венесуэле со всей очевидностью имеют полноценные
признаки госпереворота. "Самообъявление" президентом невозможно считать конституционным актом в любой стране", - заявил сенатор.
Его коллега, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что "действия США по отстранению от власти президента Мадуро" могут привести к гражданской войне.
"К сожалению, гражданская война зачастую становится следствием
американских провокаций, которые мы наблюдали и в отношении других стран - в Ираке, Ливии, Сирии", - спрогнозировал политик.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" от лица ведомства также предупредил США от военного вмешательства с происходящее в Венесуэле:
"Мы предостерегаем от этого. Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки", - заметил замминистра.
Что говорят местные СМИ
Венесуэльские СМИ, в частности поддерживающее Гуайдо издание El Nacional, сообщили, что во время массовых протестов против Мадуро были задержаны не менее 175 человек.
Часть СМИ сообщили, что жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, но официально эта информация пока не подтверждена. El Nacional сообщила о том, что в Каракасе и в нескольких других городах демонстрации против Мадуро переросли в столкновения с полицией и Нацгвардией, которая применила для разгона протестов слезоточивый газ.
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