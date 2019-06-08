Глава Венесуэлы Николас Мадуро и Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) согласовали протокол, который будет регулировать доставку и распределение в стране новых партий гуманитарной помощи. Соответствующую "дорожную карту" в пятницу, 7 июня, в МИД Венесуэлы подписали министр иностранных дел Хорхе Арреаса, министр здравоохранения Карлос Альварадо и глава офиса Красного Креста и Красного Полумесяца в Венесуэле Нельсон Кастаньо.

Представитель гуманитарной организации назвал согласованный документ "большим шагом" в направлении преодоления национального кризиса, выражающегося, в числе прочего, в нехватке лекарств и функционирующих больниц. По данным Красного Креста, в ближайшие недели в Венесуэлу поступят девять траншей гуманитарной помощи через Италию и Панаму.

Число покинувших страну венесуэльцев достигло 4 миллионов

Между тем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) сообщили, что число покинувших страну венесуэльцев достигло 4 миллионов. Подавляющее большинство выезжающих из Венесуэлы граждан направляются в другие латиноамериканские страны. В частности, соседняя Колумбия приняла около 1,3 миллиона венесуэльцев, Перу - 768 тысяч, Чили - 288 тысяч, Эквадор - 263 тысячи, Бразилия - 168 тысяч, Аргентина - 130 тысяч, указывается в заявлении.

"Эти тревожные цифры подчеркивают настоятельную необходимость помощи общинам в принимающих странах", - призвал спецпредставитель УВКБ и МОМ по делам венесуэльских беженцев и мигрантов Эдуардо Стейн.

Венесуэльский кризис

С начала 2019 года в Венесуэле идет борьба за власть между главой государства Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя в январе временным президентом.

1 мая Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы свергнуть правительство Мадуро в ходе так называемой операции "Свобода", но эта попытка не увенчалась успехом. Как заявила в интервью DW официальный представитель Гуайдо в Лондоне Ванесса Нойман, режим Мадуро спасли тогда российские военные, а отдельные члены госаппарата Венесуэлы ведут переговоры с оппозицией за спиной политика.