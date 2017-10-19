Если этого не произойдет, Мадрид "применит 155 статью Конституции" заявила вице-премьер испанского правительства Сорайя Саенс де Сантамария, выступая 18 октября в парламенте страны. Эта статья, которая еще ни разу не применялась, допускает частичное или полное лишение Каталонии прав автономии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахо Брей пояснил, что он готов к диалогу с Барселоной только в том случае, если Каталония откажется от объявления независимости, которую в Мадриде считают незаконной. Однако Пучдемон рассматривает выдвижение подобного предварительного условия к переговорам, как унижение, пишет агентство AFP со ссылкой на круги, близкие к главе Каталонии.

Барселона упорствует

Официальный представитель каталонской региональной администрации подтвердил вечером 18 октября, что Барселона не намерена подчиняться требованию Мадрида об отказе от объявления независимости, а готова лишь повторить свое предложение о начале диалога с центральным правительством без предварительных условий.

Отношения Мадрида с Барселоной все более накаляются. 16 октября испанский суд постановил заключить под стражу руководителей двух главных каталонских общественных организаций, борющихся за независимость региона, Национальной ассамблеи Каталонии (НАК) и организации "Всеобщая культура" (ВК). Жорди Санчеса и Жорди Куишара обвиняют в "подстрекательстве к неповиновению властям". 17 октября в их поддержку на улицы Барселоны вышли около 200 тысяч человек, потребовавших от Мадрида освободить "политических заключенных".

Отложенная независимость

В Каталонии 1 октября, несмотря на жесткое противодействие официального Мадрида, был проведен референдум о независимости от Испании. Как заявили власти региона, явка на плебисците составила около 43 процентов, из которых более 90 процентов высказались за независимость.

10 октября депутаты парламента Каталонии, опираясь на итоги референдума, приняли документ о независимости республики, в котором, в частности, было указано: "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства".

Пучдемон подписал эту декларацию, заявив при этом, что речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.